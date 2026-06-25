Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Welver (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Donnerstag (25. Juni) auf der Hammer Landstraße im Bereich Welver-Borgeln. Gegen 16.40 Uhr kollidierten aus noch ungeklärter Ursache ein BMW und ein Opel frontal miteinander. Dabei wurden beide Insassen des BMW, ein 60-Jähriger und sein 32-jähriger Beifahrer - beide aus Soest - lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Opel, ein 32-jähriger Mann aus Welver verletzt sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Alle Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz und landete in der Nähe des Unfallortes. Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wurde zur Sicherung der Unfallspuren angefordert. Beide Pkw wurden sichergestellt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.(lh)

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