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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18jähriger Emily B. aus Lippstadt

Lippstadt (ots)

Die seit dem 24.06.2026 vermisste 18jährige Emily B. aus Lippstadt kehrte wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum das zur veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.(ko)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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