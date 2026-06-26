POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18jähriger Emily B. aus Lippstadt

Lippstadt (ots) - Seit dem 25.06.2025 wird in Lippstadt eine 29-jährige Frau vermisst. Die Frau ist möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie wurde zuletzt um 14:15 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der LWL Klinik in Lippstadt-Benninghausen gesehen. Die Vermisste ist ca 1,70 m groß, hat dunkelblonde kurze Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt des ...

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