POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18jähriger Emily B. aus Lippstadt
Lippstadt (ots)
Die seit dem 24.06.2026 vermisste 18jährige Emily B. aus Lippstadt kehrte wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum das zur veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.(ko)
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