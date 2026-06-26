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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter schwerer Raub in Warstein - Polizei sucht Zeugen

Warstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags (26.06.2026) kam es gegen 03:40 Uhr zu einem versuchten schweren Raub in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Kreisstraße in Warstein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung, indem er ein Badezimmerfenster einschlug.

Der Bewohner wurde im Schlaf überrascht und von dem Unbekannten zur Herausgabe einer Geldkassette aufgefordert. Dabei soll der Täter einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten und den Geschädigten bedroht haben.

Als der Geschädigte den Tatverdächtigen wegstieß und aus der Wohnung flüchtete, um lautstark um Hilfe zu rufen, brach der Täter die Tat ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Kreisstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - etwa 25 Jahre alt
   - circa 180 cm groß
   - heller Hauttyp
   - sprach akzentfreies Deutsch
   - bekleidet mit einem schwarzen Hoodie (Kapuze ins Gesicht 
     gezogen) und einer schwarzen Hose
   - trug eine Sonnenbrille

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alten Kreisstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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