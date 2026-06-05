Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Reptilienzaun beschädigt + Wohnhausbrand + Einbrecher flüchten aus Dönerladen

Giessen (ots)

Reiskirchen: Reptilienzaun beschädigt - Festnahme

Erneut kam es in der Reiskirchener Feldgemarkung, im Bereich der geplanten Neubautrasse der Bundesstraße 49 (Umgehung Reiskirchen und Lindenstruth), zu Beschädigungen an Reptilienzäunen. Einem aufmerksamen Mitarbeiter des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes fiel gestern gegen 0.10 Uhr eine Person innerhalb des abgesperrten Bereichs auf. Er verständigte die Polizei. Streifen nahmen eine Frau fest, die noch versucht hatte, sich zu verstecken. Sie steht im Verdacht, den Zaun großflächig (ca. 75 m) beschädigt zu haben. Ob sie ebenfalls für die Beschädigung eines weiteren Zauns in der Nähe (auf einer Länge von etwa 35 m) verantwortlich sein könnte und ob weitere Personen an den Sachbeschädigungen beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die 58-Jährige musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte sie diese wieder verlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch beziffert werden.

Hinweise zur aktuellen Tat sowie vergangenen Sachbeschädigungen nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Wohnhausbrand

Am Mittwoch (3.6.) erhielt die Polizei gegen 23.20 Uhr Kenntnis von einem Wohnhausbrand in der Straße Anger. Ein anwesender Anwohner hatte sich bereits eigenständig aus dem Haus geflüchtet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es wurde niemand verletzt. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar, der entstandene Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gießen: Einbrecher flüchten aus Dönerladen

Zwei Unbekannte brachen in einen Dönerladen ein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Einbrecher und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Streife flüchteten die Einbrecher auf einem Roller. Eine Fahndung nach ihnen blieb erfolglos.

Der Einbruch in den Dönerladen in der Friedensstraße ereignete sich am Dienstag (2.6.) um 4 Uhr. Einer der beiden flüchtigen Männer wurden als etwa 190 cm groß und schlank beschrieben. Er war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Helm. Sein Begleiter war etwa 175 cm groß und ebenfalls schlank. Er hatte bei Tatausführung eine rote Jacke mit schwarzen Ärmeln und weißer Aufschrift an.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden Einbrecher machen? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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