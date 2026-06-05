Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Bargeld gestohlen + Zielrichtung Zigaretten - Einbruch in Einkaufsmarkt + In Gemeindehaus eingestiegen +

Giessen (ots)

Aßlar: Bargeld gestohlen

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstag (02.06.2026), 13:00 Uhr und Mittwoch (03.06.2026), 09:30 Uhr in ein Gemeindehaus in der Oberstraße in Aßlar ein. Die Täter durchsuchten fast alle Räume und brachen eine Tür auf. Sie entwendeten Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei in Wetzlar ermittelt und erbittet Hinweise unter Tel.: 06441 9180.

Ehringshausen: Zielrichtung Zigaretten - Einbruch in Einkaufsmarkt

In der Nacht zu Donnerstag (04.06.2026) drangen zwei Einbrecher gegen 02:20 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Kölschhäuser Straße in Ehringshausen ein. Abgesehen hatten sie es auf Zigaretten. Wie viele Stangen die Täter erbeuteten ist bislang noch nicht bekannt. Einer der Täter wird als schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und eine schwarze Wollmütze. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Der andere Täter war kräftig und bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und einem schwarzen Basecap. Zeugen, denen die beiden beschriebenen Personen aufgefallen sind oder die andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Herborn in Verbindung zu setzen (Tel.: 02772 47050).

Wetzlar: In Gemeindehaus eingestiegen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Dienstag (02.06.2026), 11:30 Uhr bis Mittwoch (03.06.2026), 08:15 Uhr Zutritt zu einem Gemeindehaus in der Spirolstraße in Hermannstein. Sie durchsuchten mehrere Räume und ließen Bargeld mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Wetzlarer Kripo telefonisch unter 06441 9180 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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