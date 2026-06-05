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Mittelhessen: MITTELHESSEN: Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch - Polizeipräsidium Mittelhessen mit Aktionswoche

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Giessen (ots)

Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch - Polizeipräsidium Mittelhessen mit Aktionswoche

In vielen Bereichen wird das Thema "Wohnungseinbruch" zur Sprache gebracht. Die "Dunkle Jahreszeit" ist vielen ein Begriff. Doch auch außerhalb dieser Hochzeit bleiben Wohnungseinbrüche ein Thema. Botschaften, Tipps und Hinweise der Polizei erreichen einige Menschen. Andere hingegen nehmen das Thema auf die leichte Schulter oder bekommen auf den herkömmlichen Wegen davon nichts mit. Die persönlichen Folgen für Opfer von Wohnungseinbrüchen können jedoch auch abseits des materiellen Schadens immens sein. Darum rückt die Kampagne "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" das Thema und vor allem den wirkungsvollen Schutz auf vielfältige Weise in den Fokus. Das Polizeipräsidium Mittelhessen möchte im Rahmen der landesweiten Aktionswoche vom 08.06.2026 - 14.06.2026 daran anknüpfen und bietet Bürgerinnen und Bürgern verschiedene Möglichkeiten sich über den Schutz vor Einbruch und Diebstahl zu informieren.

- Am Dienstag, 09.06.2026 steht der kriminalpolizeiliche Berater Andreas Marx auf dem Wochenmarkt in Butzbach für alle Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz" zur Verfügung. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr ist er gemeinsam mit einem Schutzmann vor Ort auf dem Butzbacher Marktplatz an einem eigenen Infostand zu finden.

- Einen Tag später, am Mittwoch, 10.06.2026, informiert der Kriminalhauptkommissar gemeinsam mit Manuel Starke (Schutzmann vor Ort in Marburg) in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr an einem Infostand auf dem Marburger Wochenmarkt (Frankfurter Straße).

- Ab 18:00 Uhr hält Kriminalhauptkommissar Andreas Marx am Mittwochabend (10.06.2026) beim VdK Buchenau einen Vortrag über wirksamen Schutz vor Wohnungseinbrüchen. Kurzentschlossene und Nicht-Mitglieder sind ebenfalls eingeladen, teilzunehmen und sich zu informieren (Neue Landstraße 20, 35232 Dautphetal-Buchenau).

- Claudia Zanke, Kriminalhauptkommissarin und kriminalpolizeiliche Beraterin des Polizeipräsidiums Mittelhessen, ist am Donnerstag, 11.06.2026 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in der hr-Sendung "hallo hessen" zu Gast und steht dort Rede und Antwort, wenn es um das Thema "Einbruchschutz" geht.

In den vier mittelhessischen Polizeidirektionen, dem Kreis Gießen, dem Lahn-Dill-Kreis, der Wetteraukreis sowie dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, werden auch über die Aktionswoche hinaus immer wieder die Schutzleute vor Ort auf der Straße unterwegs sein. Vorrangig in Wohngebieten werden sie Infoflyer verteilen. Sollten die Schutzleute vor Ort etwas feststellen, was Einbrecher als Einladung auffassen könnten, zum Beispiel eine im Garten liegende Leiter unter einem geöffneten Fenster im ersten Stock, sprechen sie die Bewohner gezielt an und geben Tipps.

Auch während der Aktionswoche führen die kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater Vor-Ort-Termine durch, um gezielt Schwachstellen an Haus oder Wohnung ausfindig zu machen und Tipps für einen besseren Schutz zu geben. Dieser kostenlose Service der Polizei kann natürlich ganzjährig in Anspruch genommen werden. Informationen zur kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Polizeipräsidium Mittelhessen finden Sie auch unter: https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-im-polizeipraesidium-mittelhessen

Das Polizeipräsidium Mittelhessen wird zudem in der kommenden Woche seine Kontrolltätigkeit nochmals verstärken und ein besonderes Augenmerk auf die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls legen. Uniformierte und zivile Kräfte werden in den Direktionen sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen durchführen. Die unterschiedlichen Angebote und Aktionen sollen vor allem in der Bevölkerung ein Bewusstsein für Einbruchschutz schaffen, denn der Name der Kampagne ist gleichzeitig auch der Schlüssel: "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch"!

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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