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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Kirche +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Einbruch in Kirche

Gegen 06:35 Uhr bemerkten Zeugen am Freitag (05.06.2026) ein beschädigtes Fenster an einer Kirche in der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen. Unbekannte waren zuvor durch das beschädigte Fenster in die Kirche eingestiegen und hatten dort mehrere Türen aufgebrochen sowie Schränke durchsucht. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Der genaue Tatzeitraum konnte zunächst nicht eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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