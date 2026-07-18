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Polizei Düren

POL-DN: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Düren (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, kam es auf der Tagebaurandstraße in Höhe der Ortslage Hambach zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Ein 70jähriger PKW-Fahrer fuhr mit seinem SUV aus Richtung Ellen in Richtung Stetternich. Zur gleichen Zeit befuhren zwei niederländische Motorradfahrer die Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der PKW-Fahrer kam dann aus ungeklärter Ursache auf den Fahrsteifen der Motorradfahrer und erfasste den ersten Motorradfahrer frontal mit seinem Fahrzeug. Der 65jährige Motorradfahrer wurde am Unfallort durch Rettungskräfte behandelt. Er verstarb jedoch am Unfallort. Während der Unfallaufnahme war die Tagebaurandstraße für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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