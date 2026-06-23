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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Hachenburg (ots)

Am 23.06.2026 / 16:05 Uhr befuhr ein Rollerfahrer sowie ein PKW die Straße Alexanderring. Der Rollerfahrer musste verkehrsbedingt im Bereich der Einfahrt zum Burggarten seine Fahrt verlangsamen. In diesem Zusammenhang fuhr der PKW auf den Rollerfahrer auf, wodurch dieser wiederum auf ein vorausfahrendes Fahrzeug geschoben wurde.

Der Rollerfahrer wurde hierdurch verletzt und zur ärztlichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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