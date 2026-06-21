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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Trunkenheitsfahrt

Hachenburg (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, 02:40 Uhr, konnte ein Personenkraftwagen in Hachenburg, Alexanderring, durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem dessen auffällige Fahrweise durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer gemeldet worden war. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde dem 30jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde wegen des zu erwartenden Entzuges der Fahrerlaubnis inzwischen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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