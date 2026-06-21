POL-PDMT: Hachenburg - Trunkenheitsfahrt

Obernhof (ots) - Aufgrund der schlechten Wetterlage stürzte in der letzten Nacht in Obernhof ein Baum auf das Dach eines Ferienhauses. Dieses sowie eine Stromleitung wurden hierbei beschädigt, über die Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getätigt werden. Für die Räumungs- und Fällarbeiten der Feuerwehr musste der Strom durch Mitarbeiter eines ...

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