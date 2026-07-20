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Polizei Düren

POL-DN: Rucksack am Bahnhof geraubt

Düren (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger raubte am Sonntagabend (19.07.2026) am Bahnhof Düren unter Gewaltanwendung den Rucksack eines 43-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte, der sich zur Tatzeit auf einer Bank im vorderen Teil des Bahnhofsgebäudes aufgehalten hatte, war zunächst von der Situation überrumpelt, als sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger seinen Rucksack gegriffen hatte und mit diesem in Richtung Ausgang flüchtete. Es gelang ihm jedoch, den Täter einzuholen und im Bereich des Haupteingangs zu stellen. Dort kam es zu einem Gerangel, bei dem der Täter auf den Geschädigten einschlug und letztlich mit dem Rucksack flüchtete. In dem Rucksack befand sich nach Angaben des Geschädigten überwiegend Bekleidung. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Der Tatverdächtige kann als männlich mit dunkelblonden Haaren und hellblonden Strähnen beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine schwarze lange Hose und ein schwarzes Tanktop.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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