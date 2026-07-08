POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Handtaschendiebstahl ermittelt

Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in der Recklinghäuser Innenstadt zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich drei Täter gegen 1.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft an der Große Geldstraße. Um ins Gebäude zu kommen, "warf" sich offenbar einer der Täter mit dem Körper gegen die ...

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