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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Handtaschendiebstahl ermittelt

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Handtaschendiebstahl ermittelt
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Recklinghausen (ots)

Keine 24 Stunden nach der öffentlichen Suche nach einem Tatverdächtigen, der wegen eines Handtaschendiebstahls gesucht wurde, konnte der Mann identifiziert werden. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten, vor allem das Foto des Tatverdächtigen zu löschen. Die weiteren Ermittlungen dauern. An dieser Stelle auch ein Dank für die Mithilfe der Bevölkerung.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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