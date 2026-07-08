Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Handtaschendiebstahl ermittelt
Recklinghausen (ots)
Keine 24 Stunden nach der öffentlichen Suche nach einem Tatverdächtigen, der wegen eines Handtaschendiebstahls gesucht wurde, konnte der Mann identifiziert werden. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten, vor allem das Foto des Tatverdächtigen zu löschen. Die weiteren Ermittlungen dauern. An dieser Stelle auch ein Dank für die Mithilfe der Bevölkerung.
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Annette Achenbach
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