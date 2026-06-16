Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle und Einbruch

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim-Edelfingen: Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl

In Bad Mergentheim-Edelfingen kam es am Montagnachmittag zum Zusammenstoß eines Lkws mit einem Krankenfahrstuhl. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Laster auf der "Neue Lindenstraße" vom Schrännlesweg in Richtung der Bundesstraße 290. An der dortigen Ampel musste der Mann seinen Lkw zunächst anhalten. Während der Rotphase fuhr ein 89-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl auf die Ampel zu und kam mit seinem Gefährt rechts neben dem Laster zum Stehen. Als die Ampel auf grün schaltete setzten beide Männer ihre Fahrzeuge in Bewegung. Der Lkw-Lenker wollte nach rechts in Richtung Unterbalbach abbiegen und übersah dabei wohl den Senior, der mit seinem Gefährt geradeaus in Richtung der Theobaldstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, aufgrund dessen der 89-Jährige von seinem Gefährt stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich insgesamt auf rund 2.000 Euro.

Boxberg-Uiffingen: Pkw mit Kran geborgen

Bei Boxberg-Uiffingen musste am Montagnachmittag ein Pkw mit schwerem Gerät geborgen werden. Ein 61-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Dacia auf der Gräffinger Straße von Gräffingen in Richtung Uiffingen, als er in einer Kurve in der Nähe eines Aussiedlerhofes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam zunächst nach links von der Straße ab, durchbrach ein Gebüsch und fuhr einen Abhang hinunter. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften versorgt. Sein Auto musste mit einem Kranfahrzeug aus dem Hang geborgen werden. Über die Höhe des entstandenen Unfallschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Wertheim: Zeugen nach Einbruch in Imbiss gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer am Montag in einen Imbiss am Wertheimer Frankenplatz einbrach. Unbekannte versuchten zwischen 1 Uhr und 21:30 Uhr zunächst ein Fenster des Geschäfts aufzubrechen und drangen dann über die Hintertür des Ladens in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren randalierten der oder die Unbekannten, warfen Möbel um und besprühten das Inventar mit Farbe. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts, jedoch verursachten die Einbrecher einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

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