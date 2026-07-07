PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Bankkarte gestohlen und Geld abgehoben - Tatverdächtige gesucht

POL-RE: Haltern am See: Bankkarte gestohlen und Geld abgehoben - Tatverdächtige gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten im April des laufenden Jahres die Geldbörse einer 79-Jährigen aus Haltern am See. In der Geldbörse befand sich eine Debitkarte. Eine unbekannte Frau hob mit dieser Karte einen höherer Geldbetrag an einem Geldautomaten ab. Die Kamera des Bankautomaten konnte die Unbekannte erfassen. Die Fotos und weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/209070

Wer die Tatverdächtige erkennt bzw. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 14:24

    POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Recklinghausen (ots) - In alle drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Halterner Straße in Recklinghausen-Speckhorn drangen unbekannte Täter am Montag, 6. Juli, zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr ein. Sie gelangten über den rückwärtigen Wintergarten in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse. Anschließend schlugen sie das Glaselement der Wohnungstür von innen ein und drangen so in ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 11:28

    POL-RE: Bottrop: Autofahrer nach Unfall gesucht

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, welcher am 06.07.2026 gegen 16:30 Uhr auf der Kirchhellener Straße/Lindhorststraße unterwegs gewesen ist. Eine 10-jährige Bottroperin soll mit ihrem Fahrrad bei einer grünzeigenden Ampel über die Straße gelaufen sein. Ein Auto ist angefahren gekommen und stieß mit dem Fahrrad zusammen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem Auto ist es nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren