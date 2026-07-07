Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Bankkarte gestohlen und Geld abgehoben - Tatverdächtige gesucht

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Recklinghausen (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten im April des laufenden Jahres die Geldbörse einer 79-Jährigen aus Haltern am See. In der Geldbörse befand sich eine Debitkarte. Eine unbekannte Frau hob mit dieser Karte einen höherer Geldbetrag an einem Geldautomaten ab. Die Kamera des Bankautomaten konnte die Unbekannte erfassen. Die Fotos und weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/209070

Wer die Tatverdächtige erkennt bzw. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

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