Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Festnahmen nach Einbruch in der Innenstadt

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Recklinghäuser Innenstadt zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich drei Täter gegen 1.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft an der Große Geldstraße. Um ins Gebäude zu kommen, "warf" sich offenbar einer der Täter mit dem Körper gegen die Glastür, die daraufhin zerstört wurde. Die Täter nahmen drei hochwertige Fahrräder mit - und flüchteten zunächst. Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei nur kurze Zeit später zwei der mutmaßlichen Täter stellen, sie wurden vorläufig festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen, bei denen es sich um eine 44-jährige Frau aus Recklinghausen und einen 46-jährigen Mann aus Recklinghausen handelt, waren jeweils auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Die Ermittlungen - auch zu dem dritten mutmaßlichen Täter - dauern derzeit noch an. Zeugen geben, die Angaben zu dem Einbruch oder dem dritten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Kripo zu melden.

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