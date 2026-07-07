PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

In alle drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Halterner Straße in Recklinghausen-Speckhorn drangen unbekannte Täter am Montag, 6. Juli, zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr ein. Sie gelangten über den rückwärtigen Wintergarten in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse. Anschließend schlugen sie das Glaselement der Wohnungstür von innen ein und drangen so in den Hausflur vor, um auch die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss zu durchsuchen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld, bevor sie in eine unbekannte Richtung flüchteten.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 11:28

    POL-RE: Bottrop: Autofahrer nach Unfall gesucht

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, welcher am 06.07.2026 gegen 16:30 Uhr auf der Kirchhellener Straße/Lindhorststraße unterwegs gewesen ist. Eine 10-jährige Bottroperin soll mit ihrem Fahrrad bei einer grünzeigenden Ampel über die Straße gelaufen sein. Ein Auto ist angefahren gekommen und stieß mit dem Fahrrad zusammen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem Auto ist es nicht ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 14:52

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus auf der Bochumer Straße. Am Samstagabend zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr gelangten die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen eines Kellerfensters ins Haus. Dort entwendeten sie hochwertigen Schmuck. Ein Zeuge traf auf zwei verdächtige Frauen und sprach sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren