Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Recklinghausen (ots)
In alle drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Halterner Straße in Recklinghausen-Speckhorn drangen unbekannte Täter am Montag, 6. Juli, zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr ein. Sie gelangten über den rückwärtigen Wintergarten in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse. Anschließend schlugen sie das Glaselement der Wohnungstür von innen ein und drangen so in den Hausflur vor, um auch die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss zu durchsuchen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld, bevor sie in eine unbekannte Richtung flüchteten.
Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
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