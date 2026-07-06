Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus auf der Bochumer Straße. Am Samstagabend zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr gelangten die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen eines Kellerfensters ins Haus. Dort entwendeten sie hochwertigen Schmuck. Ein Zeuge traf auf zwei verdächtige Frauen und sprach sie an. Die beiden flüchteten jedoch nach einem kurzen Gespräch in unbekannter Richtung.

Personenbeschreibung:

- Etwa 20 Jahre alt

- Etwa 1.65 m - 1.70m groß

- Beide Frauen hatten dunkle Haare

- Eine Frau war dünn, die andere etwas korpulenter

- Eine trug eine Cappy

- Sprachen gebrochen deutsch

Herten:

Von Samstagmorgen auf Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Cafeteria auf dem Ebbelicher Weg. Durch das gewaltsame öffnen der Eingangstür konnten die Unbekannten in das Gebäude gelangen. Dort entwendeten die Täter eine Kassenschublade mit Bargeld. Danach versuchten sie gewaltsam in das angrenzende Schulgebäude zu gelangen. Dies klappte nicht und die Täter flüchteten.

Marl:

Am Freitag kam es zwischen 11 Uhr und 12 Uhr zu einem Einbruch auf der Neptunstraße. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam das Küchenfenster und durchsuchten das Haus. Danach flüchteten die Unbekannten mit Bargeld und Schmuck in unbekannter Richtung.

Außerdem kam es auf der Hülsbergstraße zu einem Einbruch in einem Zweifamilienhaus. Zunächst öffneten die unbekannten Täter gewaltsam ein Kellerfenster. Jedoch scheiterten die Unbekannten an der Verbindungstür zum Kellerflur. Daher wurde eine Badezimmerfenster der Erdgeschosswohnung gewaltsam geöffnet. Es wurden beide Wohnungen durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur Beute gemacht werden. Die unbekannten Täter flüchteten. Der Vorfall passierte im Zeitraum von 28.06.2026 bis zum Abend des 05.07.2026.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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