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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Nach Brand mit tödlichem Ausgang - Ermittlungen zur Brandursache und Identifizierung dauern an

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen:

Die Ermittlungen nach dem Brand in der Nacht auf den 27.06.2026 in einer Unterkunft für Obdachlose in Recklinghausen, bei dem eine Person verstorben ist, dauern an. Die Person wurde bei den Löscharbeiten tot aufgefunden. Die Untersuchungen zur zweifelsfreien Identifizierung der verstorbenen Person sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Durch das Feuer wurde die Wohncontaineranlage vollständig zerstört. Zur Ermittlung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Die Spurenauswertung dauert an, daher sind derzeit noch keine konkreten Angaben zur Brandursache möglich.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Medientelefon: 02361/55-2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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