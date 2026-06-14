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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pkw fährt vor Hausecke

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Göringshook;

Unfallzeit: 13.06.2026, 16.35 Uhr;

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Samstag in Raesfeld mit seinem Fahrzeug gegen ein Wohnhaus geprallt. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Höhe des Schadens am betroffenen Gebäude stand zunächst nicht abschließend fest; eine Hausecke war eingestürzt. Am Wagen entstand Totalschaden. Zu dem Unfall war es gegen 16.35 Uhr am Göringshook gekommen. Wie der Fahrer berichtete, habe der elektrisch angetriebene Pkw selbstständig unkontrolliert Vollgas gegeben. Obwohl er gebremst und versucht habe auszuweichen, habe er die Kollision nicht mehr verhindern können. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an, die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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