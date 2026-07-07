Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, welcher am 06.07.2026 gegen 16:30 Uhr auf der Kirchhellener Straße/Lindhorststraße unterwegs gewesen ist. Eine 10-jährige Bottroperin soll mit ihrem Fahrrad bei einer grünzeigenden Ampel über die Straße gelaufen sein. Ein Auto ist angefahren gekommen und stieß mit dem Fahrrad zusammen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem Auto ist es nicht gekommen, da die Bottroperin noch wegspringen konnte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Autofahrer hat zunächst mit der 10-Jährigen gesprochen und ihr eine geringe Menge Bargeld gegeben. Anschließend ist der Unbekannte in Richtung des Waldes weitergefahren. Hinweise zum Autofahrer und zum Kennzeichen liegen nicht vor.

Bei einem Unfall mit einem Kind/Minderjährigen sollte immer die Polizei verständigt werden - auch wenn das Kind selbst angibt, unverletzt zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Auto bzw. Autofahrer machen können und bittet den Fahrer darum, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0800/2361 111 entgegen.

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