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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0850 Frankfurt - Stadtgebiet: Mehrfacher Straßenraub

Frankfurt (ots)

(la) Am Freitag (03. Juli 2026) sowie in der vergangenen Nacht ereigneten sich mehrere Straßenraubdelikte im Stadtgebiet.

Gegen 09:15 Uhr wurde ein 32 Jahre alter Mann an der Haltestelle Ostendstraße von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Dem Geschädigten gelang es, sich der Situation unverletzt und ohne den Verlust von Wertgegenständen zu entziehen.

Gegen 20:00 Uhr wurde ein 28 Jahre alter Mann am Busterminal des Hauptbahnhofs von zwei unbekannten Personen festgehalten und dabei das mitgeführte Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Gegen 05:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Straßenraub in der Taunusanlage. Hierbei griff der 18 Jahre alte Tatverdächtige der 17-jährigen Geschädigten an den Hals und entwendete deren Mobiltelefon. Die Polizei nahm den 18-Jährigen fest. Gegen ihn wird nun wegen Raubes ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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