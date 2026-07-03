Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen Waffenbeschaffungen für die ausländische terroristische Vereinigung HAMAS in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat gestern (2. Juli 2026) den Haftbefehl gegen den

dänischen Staatsangehörigen Yousif C.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte war am 27. Mai 2026 in Dänemark festgenommen (vgl. Pressemitteilung Nr. 34 vom 28. Mai 2026) und gestern nach Deutschland überstellt worden.

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