Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme nach mutmaßlicher Bedrohung mit Teleskopschlagstock

Hanau (ots)

(lei) Eine Strafanzeige von Amts wegen leitete die Hanauer Polizei am frühen Donnerstag gegen einen 36-Jährigen ein. Die gegen ihn gerichteten Vorwürfe lauten auf Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Zugrunde liegt dem Ermittlungsverfahren ein Vorfall, der sich gegen 3.15 Uhr auf dem Freiheitsplatz zugetragen haben soll. Demnach sei der 36-Jährige dort auf einen 27 Jahre alten Mann getroffen. Im Verlauf der Begegnung soll der Tatverdächtige innerhalb der Waffenverbotszone einen mitgeführten Teleskopschlagstock vorgezeigt und den 27-Jährigen damit bedroht haben. Der Jüngere ergriff daraufhin die Flucht und suchte Schutz auf dem nahegelegenen Polizeirevier. Der Tatverdächtige soll ihm zunächst noch gefolgt sein, habe jedoch nach kurzer Strecke von dem 27-Jährigen abgelassen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte den 36-Jährigen wenig später fest. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn unter anderem ein offener Haftbefehl vorlag. Zudem soll sich der Mann mit dem Teleskopschlagstock innerhalb einer Waffenverbotszone aufgehalten haben. Die Beamten stellten den Schlagstock sicher und leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein.

Zeugen des Vorfalls, die die Begegnung auf dem Freiheitsplatz beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

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