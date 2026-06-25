Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte bei Vorfall im Waldschwimmbad: Wer kann zur Täteridentifizierung beitragen?

Offenbach (ots)

(lei) Ein 36-jähriger Sicherheitsmitarbeiter des Waldschwimmbads Rosenhöhe ist am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung verletzt worden, weswegen die Polizei um Hinweise bittet. Nach bisherigen Erkenntnissen war es bereits am Montag zu Streitigkeiten zwischen dem Sicherheitsmitarbeiter und einem bislang unbekannten Jugendlichen gekommen. In diesem Zusammenhang wurde der Jugendliche durch den Mitarbeiter des Schwimmbads des Geländes verwiesen.

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 18.50 Uhr im Ausgangsbereich des Freibads erneut zu einem Aufeinandertreffen beider Personen. Im Verlauf des Streits soll der unbekannte Täter den 36-Jährigen attackiert und anschließend einen Schuss aus einer bislang unbekannten Waffe abgegeben haben. Ob es sich hierbei um eine Schreckschusswaffe oder eine Pfefferpistole handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sicherheitsmitarbeiter wies anschließend eine Platzwunde auf, weswegen er vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und danach zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Verletzt wurde bei dem Vorfall auch ein 19-Jähriger. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter wird als Jugendlicher im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren beschrieben. Er soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und von normaler Statur gewesen sein. Zudem habe er dunkle, glatte Haare gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einem Tanktop sowie einer grünen oder grauen kurzen Hose.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung im Bereich des Ausgangs beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des beschriebenen Jugendlichen geben können, sich bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell