Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bäckereien im Visier: Versuchter und vollendeter Einbruch

Hasselroth / Langenselbold (ots)

(lei) In der Nacht zu Donnerstag gerieten gleich zwei Bäckereien im Main-Kinzig-Kreis ins Visier bislang unbekannter Täter. Während die Einbrecher in Hasselroth an einer widerstandsfähigen Eingangstür scheiterten, gelang ihnen in Langenselbold der gewaltsame Zutritt zu einer Filiale - dort machten sie schließlich auch Beute.

In der Alten Dorfstraße im Ortsteil Niedermittlau, im Bereich der 60er-Hausnummern, versuchten die Täter zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 1 Uhr, in eine Bäckerei einzudringen. Mit erheblicher Gewalt machten sie sich an der verglasten Eingangstür zu schaffen. Die Tür hielt den widerrechtlichen Arbeitsweisen jedoch stand und erwies sich als unüberwindbares Hindernis. Nach bisherigen Erkenntnissen gaben die Täter ihr Vorhaben daraufhin auf und verschwanden unerkannt. Zurück blieb ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Ein ähnliches Szenario spielte sich nicht weit davon auch in Langenselbold ab - diesmal jedoch mit anderem Ausgang. Gegen 2.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine zerstörte Scheibe an einer Bäckereifiliale in der Kinzigstraße. Eindringlinge hatten es hier in die Filiale geschafft, indem sie gewaltsam ein Seitenfenster aufgehebelt hatten. Dort gingen die Täter gezielt vor: Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, brachen mehrere Schränke auf und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort, der um 21 Uhr noch unberührt war.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei prüft, ob dieselben Täter für beide Einbrüche verantwortlich sein könnten. Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf die Täter vor.

Ob die beiden Vorfälle, zu denen es bislang keine Täterhinweise gibt, miteinander zusammenhängen prüft nun die Kriminalpolizei, die Zeugen sucht. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten.

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