PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kleinflugzeug nahe der A661 in Feld notgelandet - zwei Leichtverletzte

Egelsbach (ots)

(fg) Am Mittwochnachmittag, gegen 15.45 Uhr, kam es kurz nach dem Start eines Kleinflugzeugs in der Nähe des dortigen Flugplatzes zu einer offenbar notwendigen Notlandung auf einem Feld nahe der A661.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei Personen an Bord des verunfallten Luftfahrzeugs. Beide Insassen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung versorgt.

Mehrere Zeugen hatten das Geschehen beobachtet und umgehend die Rettungskräfte verständigt. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren daraufhin vor Ort im Einsatz.

Die Ursache des Vorfalls ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde über das Ereignis informiert.

Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest.

Offenbach, Pressestelle, 24.06.2026, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren