Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kleinflugzeug nahe der A661 in Feld notgelandet - zwei Leichtverletzte

Egelsbach (ots)

(fg) Am Mittwochnachmittag, gegen 15.45 Uhr, kam es kurz nach dem Start eines Kleinflugzeugs in der Nähe des dortigen Flugplatzes zu einer offenbar notwendigen Notlandung auf einem Feld nahe der A661.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei Personen an Bord des verunfallten Luftfahrzeugs. Beide Insassen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung versorgt.

Mehrere Zeugen hatten das Geschehen beobachtet und umgehend die Rettungskräfte verständigt. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren daraufhin vor Ort im Einsatz.

Die Ursache des Vorfalls ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde über das Ereignis informiert.

Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest.

Offenbach, Pressestelle, 24.06.2026, Felix Geis

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