Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag: Polizei zieht auch am dritten Veranstaltungstag eine positive Bilanz

Fulda (ots)

Hessen/ Fulda. Das gute Wetter und die zahlreichen Veranstaltungen haben auch am dritten Tag des Hessentags viele Besucherinnen und Besucher auf das Festgelände gelockt. In einer ausgelassenen und nahezu friedlichen Atmosphäre verlief der Einsatztag für die Polizei insgesamt ruhig, sodass erneut eine positive Bilanz gezogen werden kann. Im Verlauf des Tages kam es lediglich zu einzelnen veranstaltungstypischen Einsatzanlässen. Besonders hervorzuheben ist der überwiegend freundliche und respektvolle Kontakt der Besucherinnen und Besucher mit den Einsatzkräften. Diese freuen sich über wertschätzende Bürgergespräche und Dank für die geleistete Arbeit.

Hinweise und Tipps Ihrer Polizei: Schutz vor Taschendiebstahl

Gerade bei gut besuchten Großveranstaltungen wie dem Hessentag nutzen Tätergruppen gelegentlich das Gedränge, um unbemerkt Wertsachen zu entwenden. Auch wenn es bislang noch keine gemeldeten Diebstähle gab, empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit im Umgang mit Geldbörsen, Mobiltelefonen und anderen Wertgegenständen. Wertsachen sollten möglichst körpernah und gesichert aufbewahrt werden, idealerweise in verschlossenen Innentaschen. Handtaschen und Rucksäcke sollten stets geschlossen und im Blick behalten werden. In Menschenansammlungen ist es zudem ratsam, Taschen eng am Körper zu tragen und Reißverschlüsse zur Körperseite zu halten. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, insbesondere in dichtem Gedränge aufmerksam zu bleiben und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Auffällige Beobachtungen oder verdächtige Situationen sollten umgehend den Polizeikräften vor Ort gemeldet werden. Die Polizei steht allen Besucherinnen und Besuchern auf dem gesamten Hessentagsgelände als Ansprechpartner zur Verfügung.

Verkehr: Information im Vorfeld spart Zeit

Der Hessentag ist weiterhin mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen verbunden. Die An- und Abreise der Besucherinnen und Besucher verlief bislang insgesamt reibungslos. Dennoch empfiehlt die Polizei, sich im Vorfeld über die Anreisemöglichkeiten zu informieren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Polizei wünscht weiterhin einen sicheren und friedlichen Hessentag.

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