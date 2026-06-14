Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schlitz - Brand an Scheune in Feldgemarkung

Vogelsbergkreis (ots)

Am heutigen Sonntag (14.06.) kam es gegen 08.45 Uhr zu einem Strohballenbrand an einer Feldscheune nahe der Ortslage Schlitz - Queck. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brannten an der Verlängerung der Straße "Am Ruppertsgarten" mehrere Raummeter aufgestapeltes Stroh. Das Feuer beschädigte hierbei einen nahegelegenen Stromkasten sowie Teile der Scheunenfassade. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Ursache des Brandes ist derzeit unbekannt und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Brand wurde durch eine Streife der Polizeistation Lauterbach aufgenommen.

Zeugen des Brandes werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641 / 971-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden oder sich über Hinweisportal der Polizei Hessen unter Onlinwache, "Hinweis mitteilen", an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden.

Polizeistation Lauterbach, POK Harnack

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