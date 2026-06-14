Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern Nord und Flieden

Landkreis Fulda (ots)

Flieden - Am Sonntagmittag (14.06.) kam es gegen 12:30 Uhr auf der Bundesautobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern Nord und Flieden zu einem Fahrzeugbrand. Der Fahrzeugführer konnte den Pkw vor Einsetzen des Vollbrandes verlassen, es gibt keine Verletzten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Kompakt-SUV aus dem Zulassungsbezirk Hamburg die A 66 in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe des Stationskilometer 185, in der dortigen Baustelle, bemerkte der Fahrzeugführer Rauchentwicklung an seinem KFZ. Daraufhin stellte dieser seinen Pkw im abgesperrten Bereich der Baustelle ab und entfernte sich vom Fahrzeug bevor dieses in Vollbrand geriet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Schlüchtern gelöscht werden.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Außerdem wurde der Fahrbahnbelag sowie Einrichtungen der Baustelle beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich somit auf circa 45.000 Euro.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Schlüchtern auch zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg sowie ein Abschleppunternehmen. Durch die Lösch- und Bergungsarbeiten war die A 66 in Fahrtrichtung Fulda für etwa eine Stunde vollgesperrt. Hierdurch kam es teilweise zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle - Schlüchtern Nord, also auf einer Länge von rund anderthalb Kilometer.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Petersberg, POK Roth

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