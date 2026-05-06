Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall beim Einstieg in eine Straßenbahn - 17-Jährige wird verletzt

Gelsenkirchen (ots)

In der Folge eines Verkehrsunfalls musste eine 17-jährige Gelsenkirchenerin am Dienstag, 5. Mai 2026, schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15.45 Uhr beabsichtigte die junge Frau an der Haltestelle "Gelsenkirchen-Buer Süd Bahnhof" auf der Horster Straße in eine Straßenbahn einzusteigen, als sie von einem auf der Horster Straße in Richtung Buer fahrenden Auto erfasst wurde. Die 61 Jahre alte Fahrerin des Autos fuhr in dem Moment an der Straßenbahn vorbei, als die 17-Jährige zum Einstieg vom Gehweg auf die Straße trat. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um die Verletzte, bevor der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Horster Straße in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

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