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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag 2026 - Polizeiliche Bilanz Tag 2

Fulda (ots)

Hessen/Fulda. Die Polizei zieht auch nach dem zweiten Veranstaltungstag des Hessentages 2026 eine positive Bilanz. Der Tag verlief aus polizeilicher Sicht weitgehend friedlich.

Das Einsatzgeschehen bewegte sich insgesamt auf einem für eine Veranstaltung dieser Größenordnung üblichen Rahmen. Die Einsatzkräfte waren auf der Veranstaltungsfläche präsent und wurden vereinzelt im Zusammenhang mit veranstaltungsbedingt typischen Einsatzanlässen tätig.

Gegen Abend kam es aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums einzelner Besucher zu strafbaren Handlungen, die Dank der schnellen Informationsweitergabe durch Zeugen von den eingesetzten Polizeikräften frühzeitig unterbunden und verfolgt werden konnten.

So zeigte am frühen Abend eine betrunkene, amtsbekannte Person vor der Bühne auf dem Universitätsplatz den Hitlergruß. Die Person wurde unmittelbar von der Polizei festgenommen.

Gegen 22.15 Uhr verletzte im Bereich des Domplatzes ein betrunkener Mann eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes am Handgelenk, als diese ihn zu einer Unfallhilfestelle geleiten wollte. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am späten Abend geriet eine alkoholisierte Person am Festplatz der Bundeswehr in eine körperliche Auseinandersetzung, sodass die Polizei auch hier einschreiten musste.

Unsere Einsatzkräfte sind auf dem Hessentagsgelände jederzeit für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar und gehen Hinweisen zu etwaigen Straftaten unmittelbar nach.

Der Hessentag ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen verbunden. Die An- und Abreise der Besucherinnen und Besucher verlief bisher insgesamt reibungslos. Die Polizei empfiehlt den Besucherinnen und Besuchern für eine stressfreie An- und Abreise weiterhin:

· Nutzen Sie nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel.

· Folgen Sie den ausgeschilderten Verkehrsführungen sowie den Hinweisen der Einsatzkräfte.

· Informieren Sie sich frühzeitig über Anreisemöglichkeiten, Parkflächen und mögliche Verkehrseinschränkungen.

· Planen Sie insbesondere zu Veranstaltungsbeginn und -ende ausreichend Zeit für Ihre An- und Abreise ein.

· Nutzen Sie zur Orientierung vor Ort die bestehenden Informationsangebote des Hessentages.

· Beachten Sie außerdem, dass das Befahren des gesamten Hessentagsgeländes mit Fahrrädern und E-Scootern nicht zulässig ist.

Die Polizei wünscht allen Gästen weiterhin einen friedlichen und sicheren Hessentag.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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