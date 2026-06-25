Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beteiligtensuche nach Unfallflucht: Mädchen leicht verletzt

Hanau (ots)

(lei) Mit einem roten T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose war ein bislang unbekannter Fahrradfahrer bekleidet, der bereits am Montagmorgen in der Ramsaystraße eine zehnjährige Fußgängerin verletzt hat und geflüchtet war. Der Vorfall ist nun ein Fall für die Unfallfluchtermittler, die um weitere Hinweise bitten. Das Mädchen war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 7.55 auf dem Weg zur Schule, als der etwa 30 Jahre alte Radler in Höhe der Hausnummer 12 an ihr vorbeifuhr, sie streifte und danach einfach weiterfuhr. Unterwegs gewesen sei er mit einem schwarzen Citybike. Die junge Hanauerin zog sich bei der Kollision Schürfwunden zu. Zeuginnen und Zeugen, die etwas zu dem Geschehen oder dem Radfahrer sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

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