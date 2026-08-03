Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 20 Tage Haft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Kehl (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.08.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei auf der Brücke der Tram D in Kehl einen 54-jährigen französischen Staatsangehörigen. Der Mann wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus und wollte zu Fuß nach Deutschland einreisen. Die Überprüfung seiner Daten im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Mann war zuvor wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 20 Tage in Haft und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahem in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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