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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag (01.08.26) kontrollierten Bundespolizisten in Kehl an der Europabrücke einen 35-jährigen französischen Staatsangehörigen. Der Mann wies sich mit seinem französischen Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Er war zuvor wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Geldstrafe konnte der 35-Jährige bezahlen und entging somit einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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