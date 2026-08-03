Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme in der Tram D
Kehl (ots)
Am Samstagvormittag (01.08.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 24-Jährigen in der Tram D. Der französische Staatsangehörige wies sich mit seinem Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der junge Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit 43 Tagen Haft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell