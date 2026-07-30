Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Diebstahl mit Waffen: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Offenburg (ots)

Ein syrischer Staatsangehöriger soll dabei beobachtet worden sein, wie er am 28. Juli 2026 gegen 22 Uhr in einem Fernreisezug auf der Fahrt von Offenburg in Richtung Basel die Tasche einer fremden Person durchwühlte. Als die angolanische Eigentümerin der Tasche den 27-Jährigen darauf ansprach, entfernte er sich.

Bundespolizisten, die zu diesem Zeitpunkt den Zug bereits bestreiften, wurden von dem Zugbegleiter hinzugezogen. Sie konnten den Mann in einer Zugtoilette stellen. Nach mehrmaliger Aufforderung verließ der Mann die Toilette. Zum Tatvorwurf gab der Mann an, die Tasche mit seiner eigenen verwechselt zu haben. Außerdem konnte er keinen gültigen Fahrschein vorweisen.

Bei der Überprüfung seiner mitgeführten Gegenstände stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige ein Messer bei sich trug. Darüber hinaus wurden gefälschte Uhren einer hochwertigen Marke sowie Ausweisdokumente einer anderen Person aufgefunden.

Während der weiteren Maßnahmen bedrohte er zudem die eingesetzten Beamten. Die oben genannten Gegenstände wurden sichergestellt.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls mit Waffen, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Erschleichens von Leistungen.

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