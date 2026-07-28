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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 22-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Reisende

Offenburg (ots)

Am Montagvormittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 22-Jährigen, der im Verdacht stand einen Zug ohne Fahrschein genutzt zu haben. Da sich der algerische Staatsangehörige während der Kontrolle aggressiv verhielt, herumschrie und mehrfach versuchte sich vom Kontrollort zu entfernen, entschied man ihn zu den Diensträumen der Bundespolizei zu verbringen. Noch am Gleis ging der junge Mann unvermittelt in aggressiver Weise auf einen der Beamten zu, schlug sich mehrfach selbst gegen den Kopf und trat gegen einen Snackautomaten. Die Beamten brachten den 22-Jährigen mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und sicherten ihn mit Stahlhandfesseln, dabei wehrte er sich massiv. Ein Beamter trug dabei leichte Schürfwunden davon, blieb aber weiter dienstfähig. In den Diensträumen der Bundespolizei wurde die Personalienfeststellung beendet. Beim Verlassen der Diensträume beleidigte er dann eine völlig fremde Reisende und muss nun mit Anzeigen wegen Widerstands, Erschleichen von Leistungen und Beleidigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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