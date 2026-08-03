Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle
Rheinmünster (ots)
Am 31.07.26 wurde ein serbischer Staatsangehöriger bei der Einreisekontrolle aus Belgrad am Flughafen Karslruhe/Baden-Baden durch Bundespolizeibeamte festgenommen. Der 35-Jährige wies sich mit seinem gültigen Reisepass aus, die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Steuerhinterziehung. Der Mann kontaktierte seine Abholerin, welche die gefroderte Geldstrafe für ihn bezahlte und ihm so 43 Tage Haft ersparte.
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