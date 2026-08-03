BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle

Offenburg (ots) - Am Montagvormittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 22-Jährigen, der im Verdacht stand einen Zug ohne Fahrschein genutzt zu haben. Da sich der algerische Staatsangehörige während der Kontrolle aggressiv verhielt, herumschrie und mehrfach versuchte sich vom Kontrollort zu entfernen, entschied man ihn zu den Diensträumen der Bundespolizei zu verbringen. Noch am Gleis ...

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