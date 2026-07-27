Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unfallflucht aufgeklärt - Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss (0187576/2026)

Altenburg (ots)

Göhren. Ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort beschäftigte die Polizei am Sonntagabend (26.07.2026) in der Eisenberger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun sowie einem Verkehrszeichen. Zunächst entfernte sich der mutmaßliche Fahrzeugführer vom Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dieser jedoch identifiziert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 51-jährige Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Es erfolgte eine Blutentnahme. Die Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an. (SR)

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