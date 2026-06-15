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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Uriniert und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Weil ein 54 Jahre alter Mann am Freitagabend (12.06.2026) am Stuttgarter Hauptbahnhof urinierte, kam es im Anschluss zu einem Einsatz der Bundespolizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand urinierte der 54-Jährige gegen 22:00 Uhr am Bahnsteig 1. Dies wurde von zwei Zeuginnen beobachtet und der Bundespolizei gemeldet. Weiterhin soll er eine der Zeuginnen, eine 25 Jahre alte deutsche Staatsangehörige, verbal beleidigt haben, als diese ihn wohl auf sein Fehlverhalten ansprach. Vor Ort traf die alarmierte Streife auf den Tatverdächtigen, welcher sich umgehend unkooperativ zeigte. Im Rahmen der Kontrolle widersetzte er sich den Anweisungen der Beamten und wehrte sich mehrfach gegen deren Maßnahmen. Zum Zwecke der Eigensicherung wurde er daraufhin gefesselt und zum Revier verbracht, wo er erneut Widerstand leistete. Durch den Vorfall wurden weder der 54-jährige deutsche Staatsangehörige, noch die eingesetzten Polizisten verletzt. Nachdem alle Maßnahmen beendet waren, konnte er seinen Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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