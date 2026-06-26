Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Raub auf Parkplatz gesucht

Neustrelitz (ots)

Gestern Nachmittag soll es im Bereich des Parkplatzes eines Einkaufszentrums in der Strelitzer Straße zu einer Raubstraftat gekommen sein. Die drei möglichen Tatverdächtigen sollen einem 20-jährigen Afghanen unter anderem das Handy abgenommen und dazu Pfefferspray gegen ihn gesprüht haben. Nach der Tat sind die Verdächtigen in einen Bus in Richtung Neubrandenburg gestiegen. Das Opfer ging zur anwesenden Bundespolizei im Bereich des Bahnhofs, um den Vorfall zu melden. Die Bundespolizei informierte die Landespolizei und gemeinsam wurde der Fall weiterverfolgt.

Der Bus konnte durch die Polizei unterwegs bei Nemerow gestoppt werden, die drei beschriebenen Verdächtigen - jugendliche Deutsche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren - waren im Bus und wurden für weitere Maßnahmen mit aufs Revier genommen. Mögliches Diebesgut konnten zunächst nicht aufgefunden werden. Pfeffersprays wurden sichergestellt. Nach Ende der Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.

Zeugen des Raubes auf dem Parkplatz werden gebeten, sich bei der Polizei Neustrelitz zu melden unter 03981 / 258224.

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