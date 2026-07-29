BPOLI EBB: Auto stillgelegt

Zittau (ots) - 29.07.2026 | 01:30 Uhr | Zittau Ein 48-jähriger Syrer wurde durch die Bundespolizei am 29. Juli 2026 in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße aufgegriffen, nachdem er mit einem Kleintransporter um 01:30 Uhr aus Polen kommend eingereist war. Der Mann hatte keinen Reisepass dabei und seine Aufenthaltserlaubnis war abgelaufen. Er muss sich nun wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des ...

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