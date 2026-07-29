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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto stillgelegt

Zittau (ots)

29.07.2026 | 00:20 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am 29. Juli 2026 in Zittau um 00:20 Uhr den Fahrer eines 3er BMW. Es stellte sich heraus, dass für den Wagen des 29-jährigen Deutschen bereits seit März dieses Jahres kein ausreichender Versicherungsschutz besteht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Landespolizei wird dieses übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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