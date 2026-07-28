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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter verhaftet

Zittau (ots)

27.07.2026 | 04:35 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum 27. Juli 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n einen um 04:35 Uhr aus Polen eingereisten Tschechen gestoppt, der mit Haftbefehl gesucht wird und 2022 wegen eines Vergehens nach Betäubungsmittelgesetz zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden war. Da der 40-jährige Mann aber die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 6.208,00 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verbüßen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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