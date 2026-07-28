Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter verhaftet

Zittau (ots)

27.07.2026 | 04:35 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum 27. Juli 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n einen um 04:35 Uhr aus Polen eingereisten Tschechen gestoppt, der mit Haftbefehl gesucht wird und 2022 wegen eines Vergehens nach Betäubungsmittelgesetz zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden war. Da der 40-jährige Mann aber die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 6.208,00 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verbüßen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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