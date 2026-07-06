Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Beschädigungen an Turnhalle durch Jugendliche.

Lippe (ots)

In der Krentruper Straße beobachtete eine aufmerksame Zeugin am Samstagnachmittag (04.07.2026) gegen 15 Uhr, wie sich mehrere Unbekannte auf dem Vordach einer Turnhalle befanden. Sie zerstörten dort die Blitzableiter inklusive Vorrichtung und schmissen Gegenstände durch die Oberlichter in das Gebäude, wodurch ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro entstand. Ob sie auch versuchten in die Turnhalle einzusteigen, ist noch unklar. Auf Ansprache der Zeugin flüchtete die männliche Personengruppe, die wie folgt beschrieben werden konnte: etwa 14 - 15 Jahre alt, ca. 1,65 - 1,75 m groß, ein Junge habe einen dunklen Teint und trug eine Brille, ein anderer habe kurze, blonde Haare. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 6.

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