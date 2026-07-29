Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreise gestoppt

Zittau (ots)

29.07.2026 | 01:30 Uhr | Zittau

Ein 48-jähriger Syrer wurde durch die Bundespolizei am 29. Juli 2026 in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße aufgegriffen, nachdem er mit einem Kleintransporter um 01:30 Uhr aus Polen kommend eingereist war. Der Mann hatte keinen Reisepass dabei und seine Aufenthaltserlaubnis war abgelaufen. Er muss sich nun wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten und bei seiner Ausländerbehörde vorstellen.

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