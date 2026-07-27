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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

Zittau (ots)

24.-26.07.2026 | Zittau

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei im Raum Zittau sechs Personen aufgegriffen, die aus Polen kommend unerlaubt eingereist sind oder sich schon illegal im Bundesgebiet aufgehalten haben. Am 24. Juli 2026 war es am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 14:15 Uhr ein 40-jähriger Russe, der als abgelehnter Asylbewerber nur über eine Duldung verfügt, die kein Grenzübertrittspapier darstellt. Er wurde zur für ihn zuständigen Ausländerbehörde geschickt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten stoppten am 26. Juli 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n um 00:45 Uhr einen ukrainischen Transporter, mit dem eine 50-jährige Ukrainern aus Polen eingereist ist. Sie konnte nur eine erloschene Aufenthaltserlaubnis vorlegen und wurde nach Polen zurückgewiesen.

Nur wenige Stunden später wurde am gleichen Grenzübergang der deutsche Fahrer eines Audi A5 gestoppt, der um 03:25 Uhr einen 27-jährigen Pakistani nach Deutschland gebracht hat. Der 23-jährige Fahrer durfte nach Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen der Beilhilfe zur unerlaubten Einreise weiterreisen. Sein Mitfahrer wurde nach Polen zurückgewiesen, weil er nur über einen italienischen Aufenthaltstitel verfügt.

In Ebersbach kontrollierten Bundespolizisten am gleichen Tag um 09:30 Uhr einen dänischen Mercedes Benz Sprinter und seine Insassen. Unter ihnen befand sich ein 20-jähriger Moldawier, der keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente besitzt. Er soll noch heute Abend per Flug in sein Heimatland abgeschoben werden. Es wurden 600,00 Euro Sicherheitsleistung für die entstehenden Kosten einbehalten und eine Einreisesperre für zwei Jahre verfügt.

Zwei Landsmänner aus dem gleichen Kleinbus im Alter von 22 und 27 Jahren halten sich schon seit Juni unerlaubt in Berlin auf und wurden aus Gründen der Zuständigkeit an die Landespolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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