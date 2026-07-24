Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nach Polizeikontrolle wieder ohne Führerschein gefahren

Zittau (ots)

23.07.2026 | 20:00+20:30 Uhr | Zittau

Ein 48-jähriger Deutscher wurde am 23. Juli 2026 durch Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz um 20:00 Uhr auf der B 178n bei Zittau kurz vor der Ausreise nach Polen gestoppt. Obwohl er keinen Führerschein besitzt, war er mit einem Audi im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Die Beamten belehrten den Mann zu seinem Fehlverhalten und untersagten die Weiterfahrt.

Nur eine halbe Stunde später mussten die Polizisten den Mann abermals stoppen. Dieses Mal war er mit dem Dacia seines Abholers in der Zittauer Schumannstraße unterwegs. Aber auch er, ein 22-jähriger Deutscher, kassierte nun eine Strafanzeige.

Die Landespolizei hat die Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Zulassens dieser Handlung übernommen.

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