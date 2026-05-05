Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfall im Stadtpark

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat aus Kamp-Lintfort sucht Zeugen, um einen Unfall aufzuklären:

Am 02.05.2026 war ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 15:15 Uhr im Beisein von zwei Freundinnen auf dem Kiesweg im Stadtpark Moers in Richtung Zahnstraße unterwegs.

Hinter einer schlecht einsehbaren Kurve kollidierte dieser frontal mit dem Fahrrad eines Postboten.

Der 14-Jährige stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich leicht. Der Postbote hielt kurz an, um sich nach dem Befinden des Jungen zu erkundigen und setzte sogleich seine Fahrt fort, ohne einen Erziehungsberechtigten oder die Polizei zu informieren.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls und den betroffenen Postboten.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260503-1951

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