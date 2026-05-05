PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfall im Stadtpark

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat aus Kamp-Lintfort sucht Zeugen, um einen Unfall aufzuklären:

Am 02.05.2026 war ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 15:15 Uhr im Beisein von zwei Freundinnen auf dem Kiesweg im Stadtpark Moers in Richtung Zahnstraße unterwegs.

Hinter einer schlecht einsehbaren Kurve kollidierte dieser frontal mit dem Fahrrad eines Postboten.

Der 14-Jährige stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich leicht. Der Postbote hielt kurz an, um sich nach dem Befinden des Jungen zu erkundigen und setzte sogleich seine Fahrt fort, ohne einen Erziehungsberechtigten oder die Polizei zu informieren.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls und den betroffenen Postboten.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260503-1951

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 09:58

    POL-WES: Moers - 74- Jährige wird Opfer von Betrugsmasche / Polizei sucht Zeugen

    Moers (ots) - Eine 74-jährige Frau aus Moers-Hochstraß ist gestern gegen 16:20 Uhr Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein unbekannter Mann stand vor ihrem Haus und gelangte unter dem Vorwand, den Stromzähler ablesen zu wollen, in die Wohnung. Als sie mit dem Mann dazu in den Keller ging, verschaffte sich eine zweite Person Zutritt zur Wohnung. Als der angebliche ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:56

    POL-WES: Voerde - 76- Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

    Voerde (ots) - Am Donnerstag, den 30.04.2026, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 76- jährige Dinslakenerin leichte Verletzungen erlitt. Die 76- Jährige befuhr zusammen mit ihrem Ehemann im Pkw die Dinslakener Straße von Voerde in Richtung Dinslaken. Vor dem Fahrzeug des Ehepaars fuhr ein grüner Pkw, auf dessen Dach ein Portemonnaie lag. ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 07:45

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Diebstahl von Autorädern

    Wesel (ots) - Am frühen Montagmorgen (04.05.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 3 Uhr bis 07:30 Uhr mehrere Radsätze von ausgestellten Pkw an einem Autohaus auf der Straße im Buttendicksfeld. Die betroffene Ausstellfläche befindet sich zwischen dem Krudenburger Weg und Im Buttendicksfeld. An einem Verbindungsweg zwischen den beiden Straßen öffneten die Täter gewaltsam die Umzäunung und gelangten so auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren