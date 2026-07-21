Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Waffenarsenal in die Grenzkontrolle

Zittau (ots)

21.07.2026 | 05:10 Uhr | Zittau

Ein 21-jähriger Autofahrer wurde am Morgen des 21.07.2026 aufgrund der Fracht in seinem BMW Kombi in Zittau an der polnischen Grenze erst einmal durch die Bundespolizei gestoppt.

Die Beamten fanden bei dem Tschechen, nachdem er um 05:10 Uhr aus Polen kommend eingereist war, eine nicht zugelassene Luftdruck-Maschinenpistole, ein verbotenes Springmesser, einen ebenso unter das Waffengesetz fallenden Teleskopschlagstock, einen Bajonett-Gewehraufsatz sowie zwei weitere Messer. Der Mann machte keinen verdächtigen Eindruck und gab an, dass er die teils alten Waffen seinem Onkel zeigen wolle.

Der Tscheche ist bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten und muss sich nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Ein Übersichtsfoto kann angefordert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell