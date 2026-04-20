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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 - Zwei Personen verletzt

Bingen (ots)

Am 20.04.2026 kam es gegen 09:19 Uhr auf der Bundesstraße 9 im Bereich des Bahnübergangs Kreuzbachklamm zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Fahrzeugführer, vom Bahnübergang Kreuzbachklamm auf die Bundesstraße 9 aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des fließenden Verkehrs auf der Bundesstraße. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Fahrzeug, welches aus Bingen kommend in Fahrtrichtung Koblenz fuhr.

Ein Unfallbeteiligter wurde schwer verletzt, jedoch besteht nach aktuellem Stand keine Lebensgefahr. Der andere Unfallbeteiligte wurde nach derzeitigem Stand leichtverletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 9 zeitweise vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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